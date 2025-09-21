二宮和也、映画祭で後輩と2ショット公開「このスターずっと笑ってくれない」 ファン歓喜「私の大好きな推し二人」
5人組グループ・嵐の二宮和也が21日までに自身の公式Xを更新。韓国・釜山で開催された「第30回釜山国際映画祭」で遭遇した後輩の2ショットを公開した。
【写真あり】二宮和也、映画祭での“後輩”との2ショットを公開
「このスターずっと笑ってくれない。」と二宮がアップしたのはSixTONES・松村北斗との写真。大きな笑顔をみせる二宮に反して、松村の凛々しい表情が対象的な一枚となっている。
実は2023年3月にも「スターに会って浮かれてしまったよ。。」と松村との2ショットを公開していた二宮だが、その際も松村がキリッとした表情のままだったことから「やっぱり笑ってない（笑）」「確かに2年前も笑ってなかったね」とツッコミが寄せられた。
この貴重なショットにファンからは「すてきな写真」「きゃーーー！！にのほくーーーー」「2年経っても2人とも変わらないね」「北斗くんキメ顔？きんちょー？」「推しの共演がすぎる」「私の大好きな推し二人」と反響が寄せられている。
