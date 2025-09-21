Sony Music Labelsとの契約を発表したBUDDiiS

　9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSが21日、神奈川・横浜アリーナで開催された公演でSony Music Labels（ソニー・ミュージックレーベルズ）との契約を発表した。

　グループ史上最大規模となるアリーナツアーの中、きょうの横浜アリーナ公演のアンコールで発表。2026年よりソニー・ミュージックレーベルズとタッグを組む。

　次に発表されたのは、26年春の全国ホールツアーの開催。約2年ぶりとなる全国をまわるホールツアーは、北海道・宮城・千葉・神奈川・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福岡の9都市での開催となる。

■2026年春の全国ホールツアー概要
【千葉】
2月27日(金) 市川市文化会館
【愛知】
3月1日(日) 愛知県芸術劇場
【宮城】
3月22日(日) 東京エレクトロンホール宮城
【滋賀】
3月28日(土) びわ湖ホール 大ホール
【大阪】
3月29日(日) フェスティバルホール
【北海道】
4月12日(日) カナモトホール
【神奈川】
4月29日(水祝) パシフィコ横浜国立大ホール
【福岡】
5月2日(土) 福岡サンパレス
【兵庫】
5月4日(月祝) 神戸国際会館こくさいホール