¡Ú¥Î¥¢¡¦£Î¡Ý£±¡Û²£´éÃË¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡¡¥À¥¬¤ËÉÔ³Ð¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÔÂà¡Ö¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤¢¡¼¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£²£±Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦¥é¥¤¥È¥¥å¡¼¥Ö±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²£´é»Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤¿À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡×¤Î¥À¥¬¡Ê£³£·¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£´¾¡£²ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¶µÜ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥À¥¬¤È·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤äÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤Ê¤É¤òÊü¤Ä¡£ÃæÈ×¤Ë¥À¥¬¤«¤éÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¶¸Íð¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ðÆþ¤òÁÀ¤¦¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤Ë¥À¥¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÇÓ½ü¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤«¤±²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¥ê¤ÈÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢½ªÀï¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢À¶µÜ¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¥¯¥½¡¼¡ª¡¡¤¢¡¼¡ª¡ª¡¡¤¢¡¼¤¢¡¼¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ä¡¢¤¢¡¼¡ª¡¡¤¢¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¡¼¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¡Ä¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤È¤«²£¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¡¼¡ª¡¡¥¯¥½¡¼¡ª¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÊ¬¤Ï²£´é¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£