サバンナ高橋茂雄の妻・清水みさと、ミニスカから美脚スラリ「驚異のスタイル」「脚長すぎ」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの清水みさとが9月21日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。
【写真】サバンナ高橋茂雄の妻「脚長すぎ」驚きのスタイル
「イギリス・アイスランド帰国翌日、ロサンゼルスへ」と報告した清水。「アイスランドで買ったオーロラTシャツ in LA」とアイスランドで購入したTシャツにミニスカートを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ネット上では「驚異のスタイル」「脚長すぎ」「スタイル抜群」「美脚が眩しい」「オシャレ」などの声が上がっている。
清水は、2022年12月19日にお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との結婚を発表。サウナが共通の趣味であることから“サウナ婚”と話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サバンナ高橋茂雄の妻「脚長すぎ」驚きのスタイル
◆清水みさと、美スタイル披露
「イギリス・アイスランド帰国翌日、ロサンゼルスへ」と報告した清水。「アイスランドで買ったオーロラTシャツ in LA」とアイスランドで購入したTシャツにミニスカートを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ネット上では「驚異のスタイル」「脚長すぎ」「スタイル抜群」「美脚が眩しい」「オシャレ」などの声が上がっている。
清水は、2022年12月19日にお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との結婚を発表。サウナが共通の趣味であることから“サウナ婚”と話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】