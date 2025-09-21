前田希美、初の韓国美容院でイメチェン「透明感すごい」「参考にしたい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】モデルの前田希美が21日、自身のInstagramを更新。韓国の美容院でイメージチェンジしたことを報告した。
【写真】前田希美、韓国で新ヘアにイメチェン
前田は「韓国の美容院に初めて行ってきました」と報告。「2時間空き時間ができて、そんなに移動もできなかったので なにしようってなって、韓国の美容室行ってみたいー！と急遽決まったスケジュール」と説明した。「とーってもタイプな柔らかいレイヤーカットにしていただきました カラーは透明感のあるオリーブに」と仕上がりに満足している様子で、レイヤーカットと透明感のあるカラーが印象的な新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「透明感すごい」「参考にしたい」「めちゃくちゃ似合ってる」「大人っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田希美、韓国で新ヘアにイメチェン
◆前田希美、初の韓国美容院へ
前田は「韓国の美容院に初めて行ってきました」と報告。「2時間空き時間ができて、そんなに移動もできなかったので なにしようってなって、韓国の美容室行ってみたいー！と急遽決まったスケジュール」と説明した。「とーってもタイプな柔らかいレイヤーカットにしていただきました カラーは透明感のあるオリーブに」と仕上がりに満足している様子で、レイヤーカットと透明感のあるカラーが印象的な新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「透明感すごい」「参考にしたい」「めちゃくちゃ似合ってる」「大人っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】