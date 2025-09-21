女性3人組「Perfume」のかしゆか（36）が21日、自身のインスタグラムで、今年いっぱいでグループ活動休止することについて改めて報告した。グループはオフィシャルファンクラブサイトとオフィシャルサイトで発表。

かしゆかは「お祝いのメッセージありがとう」と感謝し「そして私たちの決断を真摯に受け止めてくれてありがとう」とファンに伝えた。

また「みんなからの言葉が本当に宝物です。一緒に歴史を築いてきたんだなと」としみじみ。そして「この宝物を胸に明日、明後日最高のライブを届けるからね！」と誓った。

そして「3人からあなたへ どんな場所にいても心は繋がっているよ」とつづった。

グループは1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビュー。中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドを武器に日本の音楽シーンで独自の地位を築いた。「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」などヒット曲多数でNHK紅白歌合戦に08年〜23年の16年連続出場を果たし、ザ・ピーナッツの持つ紅組でのグループの最長連続出場記録と並んだ。