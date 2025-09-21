【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】かわいい…“ぴょんぴょん”飛び跳ねるベッツ

ドジャースのベッツ内野手が、チームメートのホームランに最大級の感情表現を見せた。

4ー4の同点で迎えた5回裏、1死走者なしの場面で打席には「6番・セカンド」のエドマンが入った。エドマンはカウント0ー1からの2球目、アウトコース真ん中付近のシンカーを捉えた。打球はレフト方向へぐんぐん伸びていき、なんとポールを直撃。値千金の勝ち越しホームランとなった。

このホームランに、ドジャースベンチは大盛りあがり。なかでもベッツは、ベンチ横に設置されている肘掛けの支柱を掴みながら、ぴょんぴょんと飛び跳ねた。白い歯を見せた表情は、まさに破顔。自身がホームランを打った以上の喜びようだった。

前日に現役最後の登板を終えたカーショウも右手を突き上げ、"キケ"ことエンリケ・ヘルナンデスも手すりを叩いて大はしゃぎ。一方で、大谷翔平投手はベンチ奥でエドマンを迎え入れ、笑顔で談笑する様子も見られた。

SNSでも「ベッツの喜びが可愛かった特にベッツの喜び方…」「ベッツの喜び方かわいいw」「大喜びベッツ」「ベッツの喜びピョンピョン可愛すぎないか」「ベッツめっちゃ喜んでる、可愛い」「皆んなが喜んでる」「子供のようにぴょんぴょん跳ねて喜んでるwwwwww」などと、話題となった。

ドジャースはこのエドマンの一発で勝ち越した後も、攻撃の手を緩めず逃げ切り勝ち。優勝へのマジックナンバーを3として、いよいよラストスパートに入った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）