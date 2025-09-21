¡ÖÁ´À¹´ü¹¹¿·Ãæ¡×¡È¸µ¥Á¥¢¡É¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ð¤ê¡È¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÀä»¿¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ´¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁ´À¹´ü¡É¤òÆü¡¹¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢°µ´¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤äÆ±Î½¤«¤é¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ´¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡É¥â¥Ç¥ë¤Ð¤ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¡¼¤¬±Ç¤¨¤ë¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤³¤ì¤¬Èà½÷¡É¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ð¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÈäÏª¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÆ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌ´¡×¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤Î¡© ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¡© Î¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ì¤·Ð¸³¤ÇWWE¤Ë»²Æþ¤·¤¿°Û¿§·ÐÎò¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¸Íß·ÍÛ¤é¤È¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¶¯¤á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢8·î¤Ë¤Ï¡È³Ê¾å¡É¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤È¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÈÎôÅùÀ¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤Îµ¤ÇÛ¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â¡È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Î¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved