白より黒より“グレー”！【UNIQLO：C】大人にドンピシャ♡「垢抜けアイテム」

白でも黒でもない“グレー”が、この秋のおしゃれをぐっと垢抜けさせてくれる予感。今回は【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から、ミドル世代におすすめしたいグレーアイテムをピックアップしました！ クラシカルなツイードジャケットやスコート、カーディガン、スウェットパンツをラインナップ。きれいめにもカジュアルにも着まわせる優秀さは必見です！

きれいめからカジュアルまで幅広く活躍しそうなツイードジャケット

【ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット」\9,990（税込）

ウールブレンド素材で高級感を漂わせるツイードジャケット。きれいめからカジュアルまで幅広く使えそう。ほどよくゆとりのあるシルエットですが、肩パッド入りでメリハリをプラス。シャツやブラウス、ワンピースに羽織れば、クラシカルで知的な印象に。さらに、同素材のスコートとセットアップなら旬度の高いワンツーコーデが決まります。

秋コーデで活躍させたいきれい見えカーディガン

【ユニクロ】「クルーネックフルジップカーディガン」\4,990（税込）

片畔編みのジップカーディガンは、クリーンな印象できれい見えにひと役。公式サイトでは「Tシャツの上から着ても肌ざわりのよい素材を使用」と紹介されていて、着心地のよさに期待できそう。脱いだときにちらりと見える襟裏のラインがさりげないアクセントに。秋の軽い羽織りに重宝するはず。カラーはグレー、ダークブラウン、ダークグリーン、ネイビーの4色展開です。

クラシカルな雰囲気を引き寄せるスコート

【ユニクロ】「フレアスコート」\3,990（税込）

リッチ感のあるフレアスコートは、見た目はスカート見えなのに中はパンツ仕様。動きやすさと安心感を備えているので、ミドル世代も気負わず取り入れられそう。旬度の高いアシンメトリーなデザインも魅力。シャツやブラウスでクラシカルに仕上げたり、ニットやスウェットでカジュアルに振ったりと幅広いスタイリングが楽しめるはず。秋冬のワードローブに加えたい一着です。

部屋着見えしにくい大人のスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

ラフなムード漂うスウェットパンツも【UNIQLO : C】なら大人仕様にアップデート。表面はコットンでほどよくハリがあり、ワイドシルエットがこなれ感を演出してくれます。シンプルなグレーはクリーンな印象に。裾をドローコードで絞れるのもうれしいポイントです。ニットやジャケットと合わせれば、脱・部屋着の洗練コーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase