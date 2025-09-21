長期計画・舟造りは267日目。2か月かけて舟底の作業を終え、この日は失敗が許されない作業が待っていた。「最終工程と思って臨みたい」「失敗すれば今までの努力が水の泡」

これまでは舟を逆さまの状態で作業を進めてきたが、ここからは内側部分を仕上げるため、180°ひっくり返さなくてはならない。しかし、プロも「この重量のものを上げた事がない」

本来は軽く、スピードと操作性に優れているサバニ。だが、DASH島の舟は大勢の乗組員と長距離航海を目指し、長さ9m・重さは500kgと、滅多に作られない巨大サイズ。

それを手作りの人力巻き上げ装置でやらなければならない。巻き上げ装置は2段階構造。まずはロープを巻き上げ、滑車の力を利用して500kgの船体を持ち上げる。

十分な高さが出たところで、今度は丸太自体を引き上げると、舟の片側だけが持ち上がり、舟体がくるっとひっくり返る、という仕組み。

まだ前後のパーツはついておらず未完成の舟。強度はさほど強くない。操作を誤り、万が一落ちるようなことがあれば、500kgの重みで舟は確実に破損する。

「安全第一でいきましょう！」指示役はクレーン経験豊富な城島。城島指示の下、まずはシンタローがロープのついたケーブルドラムを回し舟を持ち上げる。

「すげー、浮いた浮いた」500kgの舟が持ち上がり、宙づり状態に。「なかなかの重さ…」ここから、丸太を起こし片側を持ち上げ、上下をひっくり返す。

「(AD)オータニくん、リチャ、引っ張って！」片側を持ち上げた勢いで180°回転させたかったのだが、およそ90°回転したところでストップ。

原因は、「割れちゃってますね」あまりの重量に緩衝材代わりの竹が割れ、引っ掛かりに。

このままの状態では舟の自重で側面の板が割れる危険が。

そこで、城島「ゆっくりブーム起こしてください」再びリチャードたちがロープを引っ張り、ひっくり返していく。だが、「ジブが上がりきりました」

丸太がもう天井に。これ以上、回転させるのも限界。そこで、最終手段。「人力でやりましょう」「慎重にいきます！せーの！」

そして、舟底が上を向いていた500kgの舟が「よっしゃー、いけた！」180°ひっくり返すことに成功。だが、喜ぶのはまだ早い。「これでやっと折り返しです」

ここからさらに、大掛かりな作業が待っている。「木を保護するために“サメの油"を塗る」「肝油を煮詰めて油をとる」そこで一同、サバニの故郷沖縄へ。

そしてもう1つ。夏のうちにやらなければならないことがあると、シンタローが集合をかけた。「まだ未開拓の海底洞窟に行きたくて」

それは今年5月、シンタローが小島のすぐ近くで、水深4m近くまで潜った時、海底にばっくりと空いた穴を見つけていた。

もし海を自由に探索できるようになれば、海底洞窟や、海底遺跡など新たな発見も夢じゃない。

そこで、シンタローは色々調べていた。「人間がヘルメット被ったり、スッポリ入って水中歩けたり」それは人類が300年以上追い続ける海底探索の夢。

無人島で未知なる実験！潜水装置作れるか？まずは、使えそうな漂着物を探す。見つけたのは長いホースのような物。「これ息吸うのに使えるじゃん」

他にも落ちていた物とこれまで見つけた使えそうな材料で、潜水装置作り。最初に思い付いたのは「これ被って水中に入っても、空気溜まってるから息できるやん」

ロープウエー計画でもらったドラム缶。これを使って「海中散歩できるかも」さっそく、シンタローが水深1mほどの浅瀬で試してみるも「(吸い付いて)出れなくなりました」

桶を水面から引き上げようとすると吸盤のように張り付いてしまうこの現象。サイズが大きいドラム缶では、およそ100kgの力が必要に。

ドラム缶は危険過ぎる。そこで、浜で見つけたホースで、長〜いシュノーケルをイメージしてやってみるが「(ホースに)水入ってくるし、めっちゃ肺活量が必要」

後で調べてみると、人の肺活量で呼吸ができる長さは60cm程度。一般的なシュノーケルもそれに合った40cmほど。

次は、空気ポンプで酸素を送る作戦。ゴム板を挟んだ円盤型の板を丸太に取り付け、それを塩化ビニールパイプへ差し込む。「これにホースを付ける」

ポンプの先端には、ゴム板の弁。これで、送った空気が引き戻されることがなく、常に新鮮な空気を送り続けることができる。

一方、ロングシュノーケルもさらなる延長。ホースの長さおよそ10m。試しに手製の空気ポンプを一押ししてみると「相当空気送られて来てるよ」

ただ一つ問題が。「空気は送られてくるけど吐き出すのが大変」ホースの先端はシュノーケルをくっつけただけ。これでは、空気は送られてくる一方、吐き出す出口がない。

そこで、ロケの水中カメラマンに予備のレギュレーターをお借りし、シンタローが潜ってみると、「結構深いところまで行ってる、大成功ちゃう？」が、「途中で空気が来なかった…！」

実は、空気ポンプを押していた城島とリチャードが「しんどいっすね」「代わろうか？」と交代している時、水中では10秒間、空気の供給がストップ。

予想以上に体力を要するポンプ係。そこで、今度はシンタローがポンプを担い、最近カナヅチを克服したリチャードが潜ることに。

「リチャいけてるんちゃう？泳いでる！」「めっちゃ楽っすよ」とはいえ、夢の実現のためには、休まず空気を送り続けなければならない。それを解決するもう一つの策があった。

「バケツにホースを付けて被る」つまり、シーウォーカースタイル。これなら、少しの間ポンプが止まっても、バケツに溜まっている空気で賄えるはず。

より深いポイントで試すため、船に乗り込み、砂浜沖にある岩礁地帯へ。そこは様々な魚が集まる激アツスポットなのだが、未だに長時間の調査はできたことがない。

この潜水装置が機能すれば、今後調査する範囲が一気に広がり、新たな生き物の発見に繋がる可能性も。まずは潜りが得意なシンタローが水深3mで実験。

「息は吸えてる、歩けてる、これはいいぞ」しかし、しばらくは海中散歩できたものの「(視界の)穴がちっちゃくて、足元が見えないし、危ない」

視界確保のため、バケツには水中眼鏡を取り付けたが、これだけでは視界がめっぽう悪く、危険が迫っても察知できない。

改良を重ねたがここまで失敗続きの潜水装置実験。だが、ここで諦めきれない男・リチャードが、サックスで鍛えた人並外れた肺活量にかけ、ロングシュノーケリングで再び！

空気の供給はとにかく途切らせない作戦で。すると、「すごい！ずっと潜ってるわ」だが城島、体力の消耗からか、「やばい、抜けた」ポンプが抜けてしまうアクシデントが！

「体力使うし、交代の時に空気の供給断たれるし、改良の余地ありやな」

と、この時は気づいていなかったが、泳ぐリチャードの目線カメラにこちらを覗く顔のような影が！こいつは……一体！？