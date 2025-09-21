愛犬にもハロウィンの特別な食事とスイーツを。「Idea dog chef」から恒例の限定プレートが登場
おいしくて体に優しいプレミアム・ドッグミール・ブランド「Idea dog chef(イデアドッグシェフ)」から、この秋もハロウィン限定メニューが登場。例年人気の高いハンバーグプレートに加えて新スイーツもお目見えし、愛犬とのハロウィンパーティを盛り上げる。
【写真】Idea dog chefのハロウィン限定メニューのひとつ「ハッピーハロウィンプレート」。ハンバーグは選べる2種類
■Idea dog chefハロウィン限定メニューについて
今回の限定メニューの販売期間は、2025年9月11日から10月28日(火)の10時まで(予定数の受注次第販売終了)。ハッピーハロウィンプレート、魔法使いのロールケーキ、かぼちゃのランタンチーズケーキのいずれも公式通販サイト、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングにて販売中だ。
■ハッピーハロウィンプレート
華やかなパーティにふさわしい、犬用の特別プレート。メインのハンバーグはサーモンとポークの2種類からセレクトでき、愛犬の好みに合わせることができる。ビビッドなパスタやラペ、セルフデコレーションタルトも見逃せない。コウモリやジャックオランタンもにぎやかな、ハロウィンにぴったりのひと品だ。
※ハンバーグの種類によりタルトのクリームが異なる
■魔法使いのロールケーキ
まるで魔法使いがくるくると振った杖の軌跡のような、コロンとかわいい形が魅力のロールケーキ。さつまいもクリームを巻き込んだ2色の米粉生地におばけやジャックオランタン、コウモリ、カボチャなどがトッピングされ、とっても華やか。
■かぼちゃのランタンチーズケーキ
ハロウィンの夜を照らすランタンをイメージした、カボチャ型のチーズケーキ。かぼちゃペースト、スポンジ、クッキーの3つの食感を楽しめる。
■早期購入でポップケーキを用意
早期購入者限定で、ハロウィンメニュー1点につき、ポップケーキ(いちご・かぼちゃ・さつまいも)をランダムで1個もらえるサービスも実施中(詳細は特設ページにて確認)。
■Idea dog chefについて
Idea dog chef(イデアドッグシェフ)は、国産の上質な食材で手作りするプレミアム・ドッグミール・ブランド。食材本来のおいしさを活かしたレシピでワンランク上の食体験を生み出すさまざまなメニューは、ドッグフードを食べない犬や食が落ちたシニア犬にも大好評だ。愛犬の誕生日など、特別な日にもおすすめ！
今回の限定商品について、担当者に話を聞いた。
ーー今回の限定商品の狙いは？
ハロウィンという大人も子どももワクワクする楽しいイベントを、愛犬との思い出作りの機会にしてもらえたらという想いで毎年限定メニューを企画しています。
ーー今回の限定商品の目玉は？
完全新作の「かぼちゃのランタンチーズケーキ」にぜひ注目していただきたいです。ワンちゃんが大好きなチーズケーキが、丸っと大きくてかわいいカボチャ型で登場しました。外はカボチャのおいしさたっぷりのレアチーズ、中はかぼちゃペーストをはさんだスポンジ、下にはおいしいクッキーの土台…満足感がとても高いスイーツになっています。
ーー今回の限定商品のアイデアはどのようにして生まれた？
「かぼちゃのランタンチーズケーキ」は、カボチャそのものの形のケーキを出してみようというアイデアのもと、解凍したときのレアチーズの柔らかさや中のスポンジが水分を含みすぎないかなど、さまざまな点にこだわって試作を重ね完成させました。
また、恒例の「ハッピーハロウィンプレート」と「魔法使いのロールケーキ」も、毎年購入してくださるリピーターも楽しんでいただけるよう昨年までとは違うポイントをいくつも用意しています。
ーーユーザーへのメッセージは？
今回の限定メニューはどれも写真映えしますので、ぜひ写真や動画をたくさん撮って楽しんでいただけるとうれしいです。
かわいくておいしいご飯があれば、愛犬と過ごすハロウィンの夜がもっと楽しくなりそうだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
