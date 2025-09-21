『Golden SixTONES』に遠藤憲一とあのちゃんの“年の差マブダチコンビ”が登場！脳トレダンスゲームで完全燃焼

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月21日21時から放送の日本テレビ『Golden SixTONES』に、遠藤憲一、あのがゲスト出演する。

■実はマブダチ!?なゲストふたりが、SixTONESを相手に大暴れ！

番組初登場の遠藤は「SixTONESのことは知ってますよ」と当然のように言うものの、メンバーの顔と名前が一致しないのか、「今日は皆さんの名前は言わないですけど（笑）」とおちゃめにごまかして笑いを誘う。一方、特番以来2度目の登場となるあのちゃんは「前回楽しかったです、印象が良くなった」とSixTONESに心を開いたかと思いきや、メンバーの中で友達になれそうなのは？と聞かれると、「友達ってなると話は別」とあっさりシャッターを下ろしてしまう…。

一筋縄ではいかないクセ者・遠藤憲一とあのちゃんが、SixTONESを相手に大暴れ。実はマブダチ!?エンケン＆あのちゃんの意外な関係にスタジオには大爆笑が。

■「意味ない眼鏡、外しちゃえ！」あのちゃんのドS行動にエンケンもタジタジ!?

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズだ。答えがひらめいたらレッドカーペットを進んでダジャレをスピーチ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの小籠包セットをゲット。最後まで残ったひとりはご褒美なしとなる。

進行役は、落語家スタイルの森本慎太郎ならぬ六石亭慎太郎。景気づけに六石亭流「なぞかけ」を披露。負けじと遠藤も用意してきたダジャレで対抗し、ウォームアップは万全!?

最初の問題VTRが流れると、今まで一度も勝ち抜けしたことがないジェシーが「俺、行っていい？」といち早く答えをひらめき、一同騒然。しかしその先に、京本大我、あのちゃんとの激しい早押しバトルが待っていて…。ジェシー、念願の初勝利なるか!?

一方の遠藤は問題VTRを食い入るように見るものの、「まったくわからない！」と大苦戦。するとあのちゃんが「意味ない眼鏡、外しちゃえ！」と遠藤の眼鏡を奪取。見えない遠藤は大慌てに…！実は仲良しの遠藤とあのちゃん、ふたりのやりとりにスタジオは大笑い。さらに、「酢豚を持ちながらテニス」「ジャンプしながら鯛を食べる人」「まな板がなくて泣きだす女性」などなど難問が続々。遠藤がまさかの土下座!?MC森本が答えを誤爆!?意地とプライドを懸けたダジャレ対決は大波乱が巻き起こる。果たして、勝負の行方は…？

問題VTRには、蛙亭、ちゅうえい（流れ星☆）、長谷川雅紀（錦鯉）、タイムマシーン3号が登場。さらにモノマネ軍団のホリ、むらせ、ラパルフェ都留も登場する。

■「こんなにムキになったの久々だよ」遠藤憲一が完全燃焼!?

後半は、踊って数える脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員でマツケンサンバの曲にあわせて踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦。自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てポーズを取る。不正解だった場合は、仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが…。ご褒美の絶品ラーメンを目指して、みんなで力を合わせて3問連続正解にチャレンジ。

進行役は、番組初参加の狩野英孝。先日、他局の歌番組での一幕が話題になった狩野と高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）は「高地くん、お世話になりました」「ありがとうございました」とお互いペコペコ。狩野は「出しゃばってしまって、ファンの人に怒られるのかなと思いきや…」SixTONESファンの意外な反応に感激!?今回はその恩返しも込めて、狩野が自称・7人目のSixTONESとしてみんなの挑戦を全力サポートする。

一方、遠藤は実はこのゲームに参加したくて今回はノー番宣での出演。大好きなマツケンナンバーを目いっぱい楽しもうとするが…想定外の事態に遭い、「ちょっと待てよ！なんだよこれ！」と大絶叫。さらに、前代未聞のチャンスタイムが発動!?狩野が再びファンに謝罪!?異常事態連発のなか、かつてない団結力を発揮して初のゲームクリアなるか…？

遠藤も「こんなにムキになったの久々だよ」と完全燃焼。あのちゃんも「チョー楽しかった！」と笑顔がはじけた『Golden SixTONES』。ぜひ放送をお楽しみに。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

09/21（日）21:00～21:54

出演：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：遠藤憲一、あの

進行：狩野英孝

