「存在感エグい」「さすがとしか言えない！」いきなりアシスト！25歳日本代表の今季初出場にファン歓喜！「めっちゃキレある」
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月20日に開催されたリーグ・ドゥ（２部）の第６節で、昇格を争うライバルのサンテティエンヌと対戦。２−３で敗れた。
この一戦で、ついに今シーズン初出場を飾ったのが中村だ。
「体調不良」を理由に約２か月間にわたってチームを離脱していたが、実際は移籍を志願したものの、クラブが断固として認めず、合流していなかったというのは周知の事実だ。
コンディションが心配されていたなか、１−３とリードされて迎えた59分に投入された25歳は69分、サイドチェンジのパスを受けると、２人を引き付けてラストパス。テディ・テウマのゴラッソをアシストしてみせた。
他にも決定機を創出するなど、予想以上にキレのあるプレーを見せた中村の復帰にファンからは次のような声があがった。
「嬉しい！姿見れた」
「途中出場ですぐアシスト決めるとか存在感エグい」
「いきなりアシストって復帰即インパクト。これは“さすが”としか言えない！」
「復帰後めっちゃキレある」
「本当におかえりなさい。久しぶりにサッカーやってる姿が観れて嬉しいぞ！！」
「久しぶりに見れてよかった」
昨季は１部でチームトップの11ゴールを挙げた得点力が、昇格の鍵を握ると言っても過言ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！
この一戦で、ついに今シーズン初出場を飾ったのが中村だ。
「体調不良」を理由に約２か月間にわたってチームを離脱していたが、実際は移籍を志願したものの、クラブが断固として認めず、合流していなかったというのは周知の事実だ。
他にも決定機を創出するなど、予想以上にキレのあるプレーを見せた中村の復帰にファンからは次のような声があがった。
「嬉しい！姿見れた」
「途中出場ですぐアシスト決めるとか存在感エグい」
「いきなりアシストって復帰即インパクト。これは“さすが”としか言えない！」
「復帰後めっちゃキレある」
「本当におかえりなさい。久しぶりにサッカーやってる姿が観れて嬉しいぞ！！」
「久しぶりに見れてよかった」
昨季は１部でチームトップの11ゴールを挙げた得点力が、昇格の鍵を握ると言っても過言ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！