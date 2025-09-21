【ライブレポート】＝LOVE、7年ぶりに『イナズマロック フェス 2025』に出演！メインステージとなる「雷神ステージ」に初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月20日・21日に開催された西日本最大級の野外音楽イベント『イナズマロック フェス 2025』の初日となる9月20日、＝LOVEが7年ぶりに出演。メインステージとなる「雷神ステージ」への初登場を果たした。

■発売目前のシングル表題曲から話題のバズり曲まで披露し、雷神ステージを大いに盛り上げる！

＝LOVEはまず、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った「絶対アイドル辞めないで」をはじめ、楽曲を使用した「体幹チャレンジ」がTikTokで話題沸騰中の「超特急逃走中」、8月に配信限定シングルとして発表された「内緒バナシ」を立て続けに披露。

その後も「いらない ツインテール」「Oh！Darling」とアッパーチューンを畳みかけ、終盤は10月8日に発売を控える19thシングルの表題曲として先日MVが公開された、佐々木舞香がセンターを務める楽曲「ラブソングに襲われる」、さらにラスト曲はTikTokの総再生回数18億回再生を突破した話題のバズり曲「とくべチュ、して」で締めくくり、全8曲の野外フェスならではのセットリストで雷神ステージを大いに盛り上げた。

10月8日には待望の19thシングル「ラブソングに襲われる」の発売を控え、現在＝LOVE史上最大動員数となる大規模な8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』も開催中となっている。デビュー9年目に突入し、さらに勢いを増す＝LOVEは、今後も要注目だ。

＜セットリスト＞

1. 絶対アイドル辞めないで

2. 超特急逃走中

3. 内緒バナシ

-MC-

4. いらない ツインテール

5. Oh！Darling

6. この空がトリガー

-MC-

7. ラブソングに襲われる

8. とくべチュ、して

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

SINGLE「ラブソングに襲われる」

■ライブ情報

＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』

09/06（土）広島・広島サンプラザホール

09/07（日）広島・広島サンプラザホール

09/27（土）山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト

09/28（日）山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト

10/03（金）沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）

10/04（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）

10/11（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台

10/12（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台

11/01（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

11/02（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

11/15（土）愛知・IGアリーナ

11/16（日）愛知・IGアリーナ

11/22（土）北海道・北海きたえーる

11/23（日）北海道・北海きたえーる

12/23（火）大阪・大阪城ホール

12/24（水）大阪・大阪城ホール

and more…

