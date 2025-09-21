【ライブレポート】＝LOVE、7年ぶりに『イナズマロック フェス 2025』に出演！メインステージとなる「雷神ステージ」に初登場
9月20日・21日に開催された西日本最大級の野外音楽イベント『イナズマロック フェス 2025』の初日となる9月20日、＝LOVEが7年ぶりに出演。メインステージとなる「雷神ステージ」への初登場を果たした。
■発売目前のシングル表題曲から話題のバズり曲まで披露し、雷神ステージを大いに盛り上げる！
＝LOVEはまず、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った「絶対アイドル辞めないで」をはじめ、楽曲を使用した「体幹チャレンジ」がTikTokで話題沸騰中の「超特急逃走中」、8月に配信限定シングルとして発表された「内緒バナシ」を立て続けに披露。
その後も「いらない ツインテール」「Oh！Darling」とアッパーチューンを畳みかけ、終盤は10月8日に発売を控える19thシングルの表題曲として先日MVが公開された、佐々木舞香がセンターを務める楽曲「ラブソングに襲われる」、さらにラスト曲はTikTokの総再生回数18億回再生を突破した話題のバズり曲「とくべチュ、して」で締めくくり、全8曲の野外フェスならではのセットリストで雷神ステージを大いに盛り上げた。
10月8日には待望の19thシングル「ラブソングに襲われる」の発売を控え、現在＝LOVE史上最大動員数となる大規模な8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』も開催中となっている。デビュー9年目に突入し、さらに勢いを増す＝LOVEは、今後も要注目だ。
＜セットリスト＞
1. 絶対アイドル辞めないで
2. 超特急逃走中
3. 内緒バナシ
-MC-
4. いらない ツインテール
5. Oh！Darling
6. この空がトリガー
-MC-
7. ラブソングに襲われる
8. とくべチュ、して
■リリース情報
2025.10.08 ON SALE
SINGLE「ラブソングに襲われる」
■ライブ情報
＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』
09/06（土）広島・広島サンプラザホール
09/07（日）広島・広島サンプラザホール
09/27（土）山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト
09/28（日）山梨・富士急ハイランド コニファーフォレスト
10/03（金）沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）
10/04（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター（展示棟）
10/11（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台
10/12（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台
11/01（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/02（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/15（土）愛知・IGアリーナ
11/16（日）愛知・IGアリーナ
11/22（土）北海道・北海きたえーる
11/23（日）北海道・北海きたえーる
12/23（火）大阪・大阪城ホール
12/24（水）大阪・大阪城ホール
and more…
■関連リンク
『イナズマロック フェス 2025』OFFICIAL SITE
https://inazumarock.com/2025/
＝LOVE OFFICIAL SITE
https://equal-love.jp/