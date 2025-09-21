ほぐすことで健康や美容に効果があると話題の「股関節」。今回は、股関節を整えて12kgの減量を達成した、骨格調整トレーナーのNaokoさんに、家事のすき間時間で簡単にできる「ながら」股関節ほぐしの方法を教えてもらいました。

洗い物をしながらできる「開脚スクワット」

シンクで洗い物をしながら、スクワットのように腰を落としましょう。シンクに寄りかからず背中を丸めないのがコツ。股関節をほぐしながら、もも裏とお尻も鍛えられます。10回を目安に行いましょう。

【写真】隙間時間でできる「股関節ほぐし」をチェック！

●1：足を肩幅より大きく開く

つま先を外側に向け、足を左右に大きく開く。

●2：ひざを曲げ、スクワットする

つま先と同じ方向にひざを曲げ、腰を落とす。1と2を10回繰り返す。グラつきそうなときはシンクをつかんでもOK。

洗った食器をしまうついでに「骨盤ゆらゆら」

高いところにあるつり戸棚やレンジフードを利用して体を伸ばし、骨盤を前後に振ります。股関節から背中まで硬くなった筋肉をほぐし、骨盤を正しい位置に導く効果が。左右10回ずつが目安です。

●1：右手で頭の上の棚をつかみ、左手を台の上におく

シンクの横に立つ。右腕はつり戸棚などをつかみ、左手は台に置き、体の右側を伸ばしてスタンバイ。

●2：上体を少し後ろに倒し、腰を細かく前後に揺らす

体の右側の伸びを感じながら胸を開き、腰を前後に揺らしながら3呼吸。足の位置は変えず骨盤だけを揺らすのがコツ。細かく揺らすことで背中や腰回りのコリがほぐれる。

棚やレンジフードをつかむ。

台やシンクに手を置いて体を安定させる。

●3：反対側も同様に

反対側も同様に、1〜2を行う。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください