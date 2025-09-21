暑さが残る一方、肌寒く感じる日も増える9月下旬。少ないアイテムでおしゃれを楽しむアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで少数精鋭アイテムを活かした着こなし術を発信している、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、トップス4着・ボトムス3着の計7アイテムでつくる1週間コーディネートと、コーデに悩まずクローゼットがすっきりする服選びのコツについて語ります。

少アイテムでおしゃれを楽しむ「服選びのルール」3つ

私は「服はたくさんあるのにコーデに悩む…」状態を防ぐために、服選びで心がけていることがあります。

【コーデ写真】40代、9月に活躍するアイテム

●1：テーマカラーを決める

自分のテーマカラーを1色決めて、それに合うベーシックカラーのアイテムを所持しておけば、色合わせに迷うことなくおしゃれを楽しめます。私の場合、テーマカラーを「ブルー」にして、それと相性のいい「ブラウン」のアイテムを選ぶことが多いです。

●2：「季節限定」の素材の服は買わない

ベロアやコーデュロイといった素材は着用できる期間が限られるので、なるべく買わないようにしています。

●3：トレンド服はプチプラ、バッグは上質なものを

トレンド性の高いものはなるべくプチプラで取り入れるようにしています。ただし、バッグは安っぽく見えてしまうものもあるので、なるべく素材にこだわって上質なものを選んでいます。

これらを踏まえ、トップス4着・ボトムス3着をメインに、季節の変わり目の1週間コーディネートを組んでみました。

薄手のロンT＆シャツをフル活用

春や秋が短くなってる今、五分袖や七分袖の服も着用期間が短いのでなるべく買わないようにしています。

その代わり使えるのが薄手のコットンの長袖Tシャツです。ヘンリーネック・クルーネックの前後2wayなので、違う表情が味わえます。ヘンリーネックはボタンをあけて華奢なネックレス。クルーネックのときは大ぶりネックレスでアクセントを。

＜コーデ1＞

・2wayロングTシャツ：ミラー（シップス別注）

・デニムパンツ：アンドミー

・バッグ：エルベシャプリエ

・サンダル：シップス

＜コーデ2＞

・2wayロングTシャツ：ミラー（シップス別注）

・スウェットパンツ：アーバンリサーチ

・バッグ：アロマプラナ

・スニーカー：ナイキ

また、1枚で決まるシャツがあれば、羽織りにもなるし、ボタンを全部とめずに、腕をまくれば抜け感が出ます。ブルーのシャツでもスエードバッグやレオパード柄のパンプスを取り入れれば一気に秋モードになります。

＜コーデ3＞

・シャツ：スピック＆スパン

・中に着たTシャツ：スローブイエナ

・スカート：アーバンリサーチ

・バッグ：アロマプラナ

・スニーカー：ナイキ

＜コーデ4＞

・シャツ：スピック＆スパン

・デニムパンツ：アンドミー

・バッグ：アロマプラナ

・パンプス：レペット

肌寒くなったらニットの出番

秋らしさが深まり、肌寒さを感じるときに活躍するのが、ペーパーヤーンのざっくりニットです。

ニットの前だけをインすると、脚長効果が。上下キレイめなのでスニーカーでカジュアル要素をプラスしました。

＜コーデ5＞

・ニット：スピック＆スパン

・スカート：アーバンリサーチ

・バッグ：アロマプラナ

・スニーカー：ナイキ

ワントーンコーデもブラウンのバッグとローファーで締まります。

＜コーデ6＞

・ニット：スピック＆スパン

・スウェットパンツ：アーバンリサーチ

・バッグ：アロマプラナ

・シューズ：アルテサノス

ニットをインせずリラックス感あるコーデ。 肩にかけてるのはコーデ＜1＞＜2＞で使用したロンＴ。カーディガンだけではなく、ロンTも肩かけすれば意外と防寒になります。ブルー×ブラウンの色合わせも、コーデがあか抜けるポイントです。

＜コーデ7＞

・ニット：スピック＆スパン

・スカート：アーバンリサーチ

・バッグ：エルベシャプリエ

・スニーカー：ナイキ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください