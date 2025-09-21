渡されるのは“ボロボロ”の服ばかり。義母の親切に違和感 → ご近所さんが明かした『衝撃の真相』

義母が毎回持参する色があせたニットや古びたスカート等のお下がり服に

毎回頭を悩ませているとご近所の人から衝撃な事実を聞かされて！？

今回は筆者の知人から聞いた背筋が凍る衝撃エピソードをご紹介します。

衝撃！ 背筋が凍る洋服！！ お下がりの真相！！

まさか「ゴミ捨て場から拾っていた」とは衝撃ですし受け取る側も困ってしまいますが

それだけ義母は、使える物は大切にしたかったのかもしれませんね。

【体験者：30代・女性／パート社員、回答時期 2023年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。