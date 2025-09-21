◇セ・リーグ DeNA―広島（2025年9月21日 横浜）

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」が4回裏終了時に開催される「Hisense ハマスタバトル」で通算150勝達成したことを記念し、ハイセンスジャパンから記念ケーキが贈呈された。

2023年にスタートした同企画は、ファンらとのリレー対決。毎回盛り上がりを見せる名物となっている。

ヘソ出し、ミニスカで爆走する「diana」は、14日の巨人戦で150勝（57敗）を達成。「3年目での150勝達成は、私たちdianaの目標の一つだったので、とてもうれしく思っています。これからも最高のパフォーマンスと感動をお届けできるよう“Always Full Swing”常に全力で挑戦し続けます」と球団を通じて喜びのコメントを発表した。

ハイセンスジャパンも「150勝達成、誠におめでとうございます。圧倒的な強さはもちろんのこと、勝敗に関わらず笑顔で互いを称え合う皆さまのスポーツマンシップは、観る人の心を晴れやかにし、大きな感動を与えてくれます。さらなる盛り上がりとともに、多くのファンに喜びと感動を届けてくださることを心より願っております」とした。