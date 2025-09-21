フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。ゲストへ苦言を呈する一幕があった。

かねてから親交が深い、音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛をゲストに迎えトークを展開。

オープニングで約4カ月ぶりとなる小宮山の登場に触れながら「本当にこんなこと言いたくないんですけど、昨日お酒飲みましたよね？ニンニク食べました？めっちゃ臭い！」と本人を前にいきなりぶっちゃけた。

小宮山が前日に韓国料理店で酒や水キムチを堪能したと白状すると、「でもさ…その水キムチをいただきながら、“明日はラジオだな、小さいブースにこもるな”って考えは一瞬たりとも頭をよぎらなかったの？」と問い詰めた。

これに小宮山は「ごめんなさい、ごめんなさい」と何度も謝罪しつつ「もう正直に言いますけど、朝10時にビールも飲んだんですよ」と続けた。

すると田中は「本当にいい加減にして！（笑い）どういうつもりであったかタイムに来てるの！？」とあきれて大笑いしていた。