ここのところ、古いデジカメを持ち歩いています。中学生のときに親に買ってもらったものを再び引っ張り出してきて使っています。

ハイエンドモデルでもなく何か尖った特徴があるわけでもない、ごく一般的のコンデジです。

サイバーショット「DSC-W270」のスペック

使っているのは、2009年3月13日に発売されたソニー（SONY）のサイバーショット「DSC-W270」です。当時の店頭価格は3万円ほどでした。

古いことへのこだわりは特にありませんが、このシンプルな操作性と、少々いなたい見た目は気に入っています。

本体サイズは、幅約97.6 × 奥行き22.6 高さ× 56.6mm、重量は約135g（本体のみ）、バッテリー、メモリースティックデュオを含むと約164gです。

スマホのサイズ感に馴れてしまった身としては、若干重い、そしてかさばる。ストラップやケースなどで機動力を高めていきたいです。

有効画素数は1,210万画素で、レンズは焦点距離28〜140mm相当、10倍までズームができます。iPhoneのメインカメラは15シリーズ以降、4,800万画素なのでそれと比べるとやや荒めの画質です。

DSC-W270で撮影した写真。

笑顔を検出して自動でシャッターを切る「スマイルシャッターボタン」や、高速かつ高精度な顔検出機能「顔キメ」なるものも装備されています。が、ほとんど使っていません。シーンに合わせた撮影モードは、色調が微妙に異なるものの大きな違いは感じません。

データの保存・記録に使うのは、ソニーが開発したサイバーショット独自の「メモリースティック」です。なお、メモリースティックはすでに生産が終了しているため、手元にあるのはこの一枚のみです。データが溜まるたびにハードディスクに取り込んでいますが、万一紛失したときのために、中古で予備を見つけておきたいところです。

なぜいま15年以上前のデジカメを？

スマホで写真を撮ることに飽きたから。そして、代わりとなるもので手元にあったのがこのサイバーショットだったから。

常々スマホで写真を撮る際、記録や記録に残したいからこうして撮っているのに、結局は一度も見返すことがない膨大な数の写真がカメラロールに溜まっていくだけなのでは…とアンビバレントな気持ちになっていました。

デジカメも、大量の写真をデータで保存できるという点ではスマホと変わらないのですが、スマホのカメラロールと違って、メモ代わりに撮ったものやスクリーンショット、ネットの拾い画など日々のランダムな画像は含まれません。自分（あるいは友人）が撮影した写真だけを振り返ることができます。

SNSにシェアするためではない写真

あと、スマホで写真を撮ることに抵抗を感じる瞬間があるのも、デジカメを使いはじめた理由のひとつです。通知を見て現実に引き戻されるのも嫌です。

スマホで撮った写真のほとんどは、友人に共有するかSNSにアップするためだけになりつつありますが、デジカメの写真は個人の記録として残しています。インターネットにもBluetoothにも接続していない昔のデジカメのシンプルさは、スマホにはない魅力ですね。

