◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子200mで金メダルを獲得し、この種目でウサイン・ボルトさんに並ぶ4連覇を達成した、アメリカのノア・ライルズ選手。

日本のアニメが大好きで、今回の世界選手権で東京に来るのを楽しみにしていたといいます。

レース後には、「4連覇は大きな意味を持つ。前回東京に来た時は（2021年東京五輪）無観客で、当時は歓声を力にすることができなかった」とコメント。

今回の決勝では、人気アニメ「ドラゴンボール」の“元気玉”のパフォーマンスで、観客からのエネルギーを集め、4連覇という偉業を達成。金メダル獲得後には、ファンや報道陣に向け、何度も“かめはめ波”を披露しました。

200m決勝当日の朝には、みそ汁を飲んだそうで「すごくおいしかった。今までにないくらいおいしかった」と日本食に感動したようす。「寿司は明日食べる予定だよ」と笑顔を見せました。

◇PTSDの症状も…

2021年の東京五輪では、200mで銅メダルを獲得したライルズ選手。パリ五輪の200mでは、100mとの2冠を狙いましたが、またも銅メダルでした。

五輪後にはPTSDの症状もあったことを明かし、「今年は1年つらい年だった。なかなか練習できないこともあったが、素晴らしいチームがいてくれて乗り越えられた」と、話しました。

今回、金メダルを獲得し、「五輪のリベンジになったか？」という質問には、「五輪と世界選手権は同じくらいのレベルだが違った気分。五輪は機会が限られる。世界選手権は2年に1回でチャンスもあるが、五輪は4年に1回だから。世界選手権で優勝しても、五輪のむなしい気持ちは埋められない」と心境を明かしました。

それでも、3年後のロサンゼルス五輪へ向け、「世界選手権は、五輪にどういう形で臨むかの青写真。世界選手権は飛躍になるように使って、五輪につなげたい。多くの飛躍を遂げられると思う」と語りました。

金メダルを獲得した翌日におこなわれたメダルセレモニーでは、駆けつけた日本のファンとの交流も。

「日本のファンは素晴らしいの一言。ファンが私にプレゼントをくれるので、もうバッグにプレゼントを入れるスペースがないよ」と笑いを誘いました。

ライルズ選手は21日の4×100mリレー決勝に出場予定。200mとの“二冠”を狙います。