◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島(21日、横浜スタジアム)

横浜スタジアムで行われているDeNA対広島の一戦は、5回を終えて雨天中断となっています。

この日は試合序盤からDeNA打線が躍動。対する広島の先発・常廣羽也斗投手の前に2回、連打や死球などで1アウト満塁の好機をつかむと、2本のタイムリーなどで4点を先取します。さらに3回にも石上泰輝選手に第2号2ランが生まれるなど3点を追加。5回に広島の代打・秋山翔吾選手のタイムリーで1点を返されるも、「7-1」とDeNAの大量リードとしています。

そんな横浜スタジアムでは5回から雨が振り出し、徐々に雨脚が強まります。その後、5回裏が終わったタイミングで降雨のため試合中断となりました。

スタッフが慌ててグラウンドへシートを広げると、レインコート姿のスターマンも登場。作業を行うスタッフたちのそばに寄り、手を広げるしぐさも見せながら心配そうに見守ります。さらに風でシートがめくれると、すぐさま近寄りシートを整える姿も見せました。

その後、25分程度の中断を挟み試合再開となりました。