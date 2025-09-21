¡Ú½©¾ì½ê¡Û¼ã¸µ½Õ¡¡¥²¥¹¥È²òÀâ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Î»¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¡©¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
à¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá¤Ï¼Â¤é¤º¡Ä¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢ËëÆâ¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£±¡á¹Ó¼®¡Ë¤¬´ØÏÆÌ¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£¶¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¡ÖÂÎ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤â°ìÆü¡¢°ìÆü¥Ù¥¹¥È¤ÎÁêËÐ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼ã¸µ½Õ¤Ï£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î²áµî¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢´Ø¼èÌò¤È¤·¤ÆËëÆâ¶ÓÌÚ¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡¢½½Î¾±óÆ£¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÊ¿ÃáÅìºîÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Î»¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¸µ½Õ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×¡Ê£²£°£°£·Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤òÇ®Ãæ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÌÚÂ¼¤È¤Ï¡Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾åµ¡·ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ÙÅÙÉô²°¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤¬ËëÆâ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¤È¤·¤Æ¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÈËëÆâ¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤Î¼èÁÈ¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡Íø¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ã¸µ½Õ¤Ï¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÁêËÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤Èµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£