大当たりキターーーッ！！（歓喜）【スタバ】芋系飽きたらコレ♡「新作ドリンク」

【スターバックス】から登場した、焼き芋を使ったティーラテはもう試した？ この秋は、過去に人気を呼んだリバイバルラテも再登場しています。そこで今回は、リバイバルラテのカスタムドリンクをご紹介。洋なしとキャラメルを掛け合わせた新作フラペチーノも合わせてピックアップするので、ぜひチェックして。

カスタムでナッツ感もチョコ感もUP！「チョコレートムースラテ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは「チョコレートムースラテ」をベースにしたカスタムドリンク。本来は「エスプレッソ ロースト」にナッツソースとミルクを合わせていますが「ブロンドエスプレッソに変更」「アーモンドミルクに変更」カップの内側とムース上に「チョコレートソース追加」でオーダー。ナッツ感がアップし、チョコの風味も増して「見た目も味も最高」と絶賛！

デザート感増すエクストラホイップ「洋なし生キャラメルフラペチーノ」

@j.u_u.n__starbucksさんがエクストラホイップで味わったのは「生キャラメルとの組み合わせ最高」「おいしい」と推す「洋なし生キャラメルフラペチーノ®」。ベースは「さっぱり爽やかな洋なしフレーバー」で、底には「シャキシャキした洋なし果肉がゴロゴロ」と入っているそう。たっぷりのホイップと一緒に食べれば格別なデザートとして楽しめるかも。

