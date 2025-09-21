同じ日に飛び出したトラウトの通算400号

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で53号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打争いでは、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶトップタイに浮上。7-5の勝利に貢献した一方で、ネット上は久々に甦った“5文字”に沸いていた。

5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、被弾を確信した様子だった。

奇しくも同日、エンゼルスのマイク・トラウト外野手が敵地ロッキーズ戦でメジャー通算400号本塁打をマーク。エンゼルス時代、大谷と共闘した盟友とのアベック弾で、ネット上の野球ファンは「トラウタニ」の5文字に沸いた。

X上では「トラウタニ弾だ」「トラウタニは健在！」「球場も球団も違いますが、久々にトラウタニが見れたようで嬉しい」「トラウタニ弾してたのか 最高やん！」「そういえばトラウタニ弾じゃん」「チームは違えどトラウタニ」などの声が上がり、2人活躍を喜ぶ反応で溢れた。



（THE ANSWER編集部）