食楽web

JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ、手土産とお土産が揃う人気商業施設・東京ギフトパレットでは、秋を代表する味覚“さつまいもと栗”が主役の新作＆人気スイーツの販売をスタート。

秋の東京駅でしか出会うことができない季節感あふれるギフトや、毎日頑張る自分や家族へのご褒美スイーツにも最適となりそうな魅力たっぷりの逸品が多数ラインナップされています。

今回はその中から、編集部オススメのスイーツ7品をピックアップ。普段から東京駅を利用されている方に限らず、目当ての品を求めて東京ギフトパレットまでわざわざ足を運ぶのも大いにアリ。ぜひチェックして、甘くて美味しい秋を楽しんでみてくださいね！

パティスリー銀座千疋屋「お芋のオムレット」

1個 864円

洋菓子店『パティスリー銀座千疋屋』の「お芋のオムレット」は、スイートポテト、クリーム、甘露煮のお芋全てにブランドさつまいも「鳴門金時」をたっぷりと使った豪華なオムレット。秋シーズン限定販売＆東京ギフトパレットのお店限定販売ということで、レア度も高い魅力的なスイーツ。極上の秋を存分に堪能できそう。

京都祇園あのん「あんぽーねやきいも」

2個入 847円／5個入 1998円

和菓子店『京都祇園あのん』の「あんぽーねやきいも」は、好みの配分で餡を詰めて最中を作れるお店の一番人気商品「あんぽーね」の秋季限定フレーバー。

茨城県産のさつまいも「紅天使」と白餡を合わせて炊き上げた芋餡と、マスカルポーネチーズクリームの瓶詰2種類、そして滋賀県産の糯米「羽二重糯」を使った最中皮がセットになっています。

濃厚な甘さとねっとりとした食感の芋餡と、サクッと香ばしく歯切れの良い最中皮の相性は抜群。熱茶と一緒にじっくりと味わいたい和スイーツです。

アマンド東京「ごろっと！秋色ナポレオンパイ」

1本 2350円。販売は9月27日まで

「ナポレオンパイ」といえば、東京・六本木の老舗洋菓子喫茶『アマンド』の看板スイーツ。このパイを専門に販売しているのが『アマンド東京』です。

こちらでは、和栗とさつまいも、モンブランクリームを贅沢に使用した秋限定の新メニュー「ごろっと！秋色ナポレオンパイ」が登場。

風味豊かでサクサク食感のパイ生地とコク深い甘さのクリームが織り成すマリアージュは唯一無二の味わい。なお、販売は9月27日まで。ぜひ早めにお店へ向かってくださいね。

ネコシェフ「ネコシェフバーガー マスカルポーネ＆マロン」

2個入 1188円

チーズを使った焼き菓子が評判の『neko chef（ネコシェフ）』の新作スイーツ「ネコシェフバーガー マスカルポーネ＆マロン」に注目！

北海道産の生乳を100％使ったマスカルポーネチーズをクリームにブレンドし、砕いたマロングラッセとともにケーキ生地でサンドしたスイーツバーガーです。口いっぱいに広がる上品な甘さと奥深いマロンの余韻が楽しめます。

シーキューブ TIRAMISU「焼きティラミス マロンラテ」

4個入 1080円／6個入 1620円。販売は11月13日まで

こだわりのティラミスが人気の洋菓子店『シーキューブ TIRAMISU』の秋スイーツは「焼きティラミス マロンラテ」。

北海道産の生乳を100％使用したマスカルポーネと、栗の香り、ラテシロップが染み込んだスポンジを重ねて焼き上げたティラミスです。ふんわりとろりとした食感と奥行きを感じさせる味わいは、まさに“大人のデザート”。 秋シーズン（11月13日まで）限定販売となります。

東京會舘「ごほうびパフェ 秋まつり」

1個 1296円。10月31日までの金・土・日・祝日のみ販売

『東京會舘』の「ごほうびパフェ 秋まつり」は、パンナコッタと葡萄ゼリーを中心に、柿、いちじく、巨峰、洋梨といった秋に旬を迎えるフルーツを豪華に飾ったパフェ。

その名の通り、自分へのご褒美として最優先でチョイスしたい贅を極めたデザートは、10月31日までの金・土・日・祝日のみ販売されます。

フランセ「ハロウィンミルフィユ」

6個入 1296円／12個入 2592円。販売は10月末まで。なくなり次第終了

“果実”を楽しむ洋菓子ブランド『FRANCAIS（フランセ）』では、秋の味覚である紫芋と栗を使った秋シーズン限定のミルフィユ「ハロウィンミルフィユ」が登場。

サクサク香ばしいパイ生地の食感、コーティングするチョコレート＆サンドされたクリームの甘さ……お店自慢のミルフィユが織り成す相乗的な美味しさを心行くまで味わえます。販売は10月末までの予定ですが、なくなり次第終了とのことなので購入はお早めに。

●DATA

東京ギフトパレット

住：JR・東海道新幹線東京駅 八重洲北口1階改札外 東京駅一番街

営：平日 9:30～20:30／土日祝 9:00～20:30（一部店舗により異なる）

店舗数：37店舗

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/