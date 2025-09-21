パンサー・尾形貴弘の妻・あいさんが２１日、自身のブログを更新。新居での夫と娘の仲睦まじい様子を伝えた。

「いつも朝起きたらもうパパがいないことが多いので 嬉しそうだ」と１人用のおしゃれなイスに座った尾形に抱っこしてもらって娘が一緒に座っている仲良し写真を公開した。広々としたリビングには高級感たっぷりのソファーや大型テレビがあり、観葉植物のグリーンにも癒される。リビングは庭に面しており、光が降り注いでいる。

２階建て３ＳＬＤＫのこだわりを詰め込んで建てた新居は今年５月に完成。尾形は今月４日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演した際、新築の家を建てるために、６０００万円を借金。それまで住んでいた自宅を売却したが、６００万円足りなかったため、所属の吉本興業に「６００万貸してくれ」と頼み、借金したことを明かしていた。

あいさんは今月１６日付のブログで、引っ越しから４カ月たってもまだ「前のお家の売買手続きや、家の手続きに色々やってます笑 それだけ大きな買い物をしたんだなぁって思いながら、この区役所なんっっかい行くの！？印鑑証明何回とるの？！住民票の取り方もなんだか大変で」とさまざまな手続きでバタバタな状態であることを明かしていた。