X（旧Twitter）で話題になっているのは、子猫が気になって仕方ないわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で605万1000回を超えて表示されており、「表情たまんないｗ」「切ない顔になってる」「愛くるしすぎる」などのコメントの他、1万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『猫のいる部屋に入っちゃダメ』と大型犬に言い聞かせた結果→ドアの前で…分かりやすすぎる『表情』】

家に子猫がやってきた

Xアカウント「@meromerodokkyun」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『狛子』ちゃんと暮らしています。ある日、家の前で子猫を保護したという投稿主さん。犬に慣れていない子猫のために、狛子ちゃんは猫のいる部屋に入れないことにしたそうです。

狛子ちゃん自身も、そのルールをしっかり理解していた模様。ふと見てみると、部屋の扉のところで伏せ、恨めしそうにこちらを眺めてきたのだとか…！その表情は、まるで「子猫に挨拶だけしたい…」と訴えているよう。心優しい狛子ちゃんは、子猫と仲良くなりたくて仕方なかったのかもしれません。

ギリギリラインで耐え忍ぶ

投稿主さんが少しだけ入室を許可すると、狛子ちゃんは遠慮がちに部屋の中に入ってきたそう。しかし、やはり子猫と接触しない方がいいことを分かっているようで、少し離れた場所から子猫を見つめていたそうです。

後日、狛子ちゃんは子猫と挨拶をすることができたとか！しかしあまりに狛子ちゃんが優しすぎるが故、ちょっぴり警戒中の子猫に叱られているような雰囲気になってしまったとか…(笑)子猫はあらかじめ決まっていた里親さんの元へと引っ越したそうですが、狛子ちゃんにとって、温かくてちょっぴり切ない思い出になったのではないでしょうか♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ギリギリのラインで耐え忍ぶの草」「こんな顔されたら罪悪感が…w」「きっとすぐに猫さんと仲良くなれるね！」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「@meromerodokkyun」には、狛子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@meromerodokkyun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。