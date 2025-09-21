ÀÖºê¡¢¼«¸Ê¿·2°Ì¤Ç¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤Ø¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï21Æü¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ6°Ì¤ÎÀÖºê¶Ç¤¬¼«¸Ê¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬15ÉÃ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ê27Ç¯½©¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£½÷»Ò¤ÎÁ°ÅÄÊæÆî¤Ï2»þ´Ö24Ê¬36ÉÃ¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¦¥§¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö2Ê¬16ÉÃ¡¢½÷»Ò¤Ï¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ï¥ó¥¸¥ë¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö21Ê¬5ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡±ºÌîÍºÊ¿¤Ï2»þ´Ö7Ê¬35ÉÃ¤Ç5°Ì¡¢ÌÚÂ¼¿µ¤Ï2»þ´Ö8Ê¬37ÉÃ¤Ç7°Ì¡£ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¤Ï2»þ´Ö14Ê¬51ÉÃ¤Ç19°Ì¡£