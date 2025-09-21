俳優の広瀬すず（27）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。妻夫木聡（44）ともに、「初めての長期休み」について語った。

妻夫木から「どんぐらい休んでる？ 日頃。今と時々によるだろうけど、働いてた方が楽なのか、それとも休みはやっぱりいっぱい欲しいっていうタイプなの」と尋ねられ、広瀬は「今までは本当に急に休みをもらっても何をしたらいいかわからなかったんですよ。今年初めて言って休みを取ったんですけど、もう今年から休みたい休みたいってなりました。ちょっと旅行行ったりとかも初めてして。でもこれはちゃんとご褒美にして。1回やっぱオフさせるってすごく大切だなって思いました」と、長期休みの大切さを感じたと告白。

妻夫木も当時を回想し「多分31ぐらいの時に初めてなんか1カ月ぐらい休みもらって、どうしようと思って、じゃあ親と一緒にハワイでも行ってみようかなと思って、ハワイに行ってみたのよ。めちゃくちゃ楽しくて」と笑顔でその楽しさをアピールした。

すると広瀬も「私、ハワイ行きました。めちゃくちゃ楽しくて（笑）」と共感。

妻夫木はさらに「これが自由なんだ。ビーチ沿いでお昼からお酒とか飲んじゃって、ちょっと罪悪感あるけど、これがなんだろう、本当の意味での休みなんだみたいな」と振り返った。