¡ÚÀÄ¿¹¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°¶¥ÎØ¡Û°¤ÉôÎÏÌé¤¬»³ºêÊâÌ´¤È½éÏ¢·¸¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÀÄ¿¹¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°¶¥ÎØ¡¡Á±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Æó¼¡Í½Áª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½à·è¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£½à·è£±£°£Ò¤Ç¤Ï°¤ÉôÎÏÌé¡Ê£³£·¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬ËÌ¤Î¿·±Ô¡¦»³ºêÊâÌ´¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¸·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤«¤Ê¡£±ÊÂô¤µ¤ó¤¬¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£Æó¼¡Í½Áª¤Çµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦±ÊÂô¹ä¤¬£³ÈÖ¼ê¤ò¸Ç¤á¤ë°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«Á³¤ÈÉ½¾ð¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼çÌò¤¬ÀÄ¿¹»ÙÉô¡ÊÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄ¡¢´ä¼ê¡ËÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢£²ÈÉ¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¥ÁöÆÀÅÀ¤Ï£ÓÈÉ¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ËÌÀª¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤À¡£¡Ö´Å¤¯¸«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½Áª£²Áö¤Îà°·¤¤á¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Æâ¿´¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó¼¡Í½Áª¤Ç¤ÏÁ°¤òÇ¤¤»¤¿°ëÅçÀ®²ð¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¸·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¡¢¥¿¥ÆµÓ¤ÇÂÇ³«¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕºÇ½ªÆü¤ÎÍî¼Ö¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¤ÏÆî½¤Æó¡¢¿¹ÅÄÍ¥Ìï¤ÈÆñÅ¨¤¬Â·¤¦¤Î¤ÏË¾¤à¤È¤³¤í¡£ËÌÆüËÜ¤«¤é£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯·è¾¡¤Ø¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë½ÅÀÕ¤Ï¡¢½à·è¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î°¤Éô¤Î¤µ¤Ð¤¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£