Ê¡»³²í¼£¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤â¡È²¼È¾¿È¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Ç¾Ã¤¨¤Æ10Ç¯¡¢°ÕÌ£¿¼Ï¢È¯¤ÎG.NA

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG.NA¤Î¡È²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤È¤Ï¡©
G.NA¤Ï9·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤É¤³¤«Åö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡ÊGuess where¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇG.NA¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÁëºÝ¤ËºÂ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤Î³°¤Ë¤Ï¤É¤³¤ÎÅÔ»Ô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ìë·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢G.NA¤Ï¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
G.NA¤ÏºÇ¶á¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»Ä¤·¤¿G.NA¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯¸å¤Î2016Ç¯¤ËÇä½Õ°¶Àû¤Ê¤É¹Ô°Ù¤Î½èÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÄêÃå¤·¤¿G.NA¤Ï¡¢ºÇ¶á¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£½µËö¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢Éüµ¢¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢G.NA¤ÎÉüµ¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Çä½Õ°¶Àû¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËµñÈÝ´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Ê¤¬¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢G.NA¤ÎÉüµ¢¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë
¡þG.NA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¡£ËÜÌ¾Gina Jane Choi¡£2007Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ª¥½¥Ë¥ç¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶âÌäÂê¤Ç¼ºÇÔ¡£2010Ç¯7·î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØThings I¡Çd Like to Do With My Lover¡Ù¤Ç¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWith Special Guests Fukuyama Masaharu Remake¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ømilk tea¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·2016Ç¯¤ÎÀÇäÇã¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£