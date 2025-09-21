すみれ、ミニ丈ゴルフウェア姿で美脚披露「小麦肌がかっこいい」「ヘルシーで素敵」
【モデルプレス＝2025/09/21】モデルのすみれが21日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露した。
【写真】すみれ、抜群スタイル輝くミニスカ姿
「最近もゴルフにどハマり中」とゴルフへの熱中ぶりを明かしたすみれ。横浜カントリークラブでのプレー中の様子で、ポロシャツとミニ丈のプリーツスカートを合わせたゴルフウェア姿で美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で素敵」「ゴルフウェア似合う」「美脚が眩しい」「ヘルシーで素敵」「小麦肌がかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】すみれ、抜群スタイル輝くミニスカ姿
◆すみれ、ゴルフウェア姿披露
「最近もゴルフにどハマり中」とゴルフへの熱中ぶりを明かしたすみれ。横浜カントリークラブでのプレー中の様子で、ポロシャツとミニ丈のプリーツスカートを合わせたゴルフウェア姿で美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で素敵」「ゴルフウェア似合う」「美脚が眩しい」「ヘルシーで素敵」「小麦肌がかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】