＝LOVE大谷映美里、ブリーチ直後のハイトーンヘア公開「貴重すぎる映像」「何でも似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が20日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアにチェンジした際の動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー、ブリーチ直後の貴重な姿
7日、自身のSNSで茶髪からハイトーンカラーにイメージチェンジしていたことを報告していた大谷。この日の投稿では、「イメチェンした日 ブリーチ2回 明るめヘア、まだ継続中です」とヘアチェンジの経過を収めた動画を公開した。ブリーチをしたばかりの黄みがかったヘアや、エクステをする前の貴重な姿が収められている。
この投稿にファンからは「ブリーチ直後の髪色が新鮮」「貴重すぎる映像」「何でも似合う」「ハイトーンも茶髪も似合うの天才」「お人形さんみたい」「ビジュ最強」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、ヘアチェンジの経過公開
