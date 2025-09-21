日向坂46の金村美玖さんが、EX大衆（双葉社） 2025年10月号の表紙＆巻頭に登場しました。



【写真】裏表紙を飾ったのは…日向坂46・下田衣珠季さん

最新シングル『お願いバッハ！』で、Wセンターを務める金村さん。今回は「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」というテーマで撮影。静かな海や夏の終わりの陽射しが降り注ぐ一軒家を舞台に、自然体で笑顔溢れるシーンや、陽射しに照らされた美しい姿が展開される内容です。表紙に選ばれたのは、金村さんの笑顔と夏の青空が映える印象的な一枚。2025年夏の想い出となる一冊となりそうです。



ロングインタビューでは、『お願いバッハ！』で共にWセンターを務め、「肩で会話するような間柄」と語る小坂菜緒さんとの関係性や、金村さんの「らしさ」溢れる「やんす事件」の真相、今年加入した五期生について、ツアーへの意気込みなどを語っています。



また「EX大衆賞」の受賞を記念して、日向坂46五期生 下田衣珠季さんが裏表紙に登場。撮り下ろしグラビア＆インタビューも掲載されています。



【金村美玖さんプロフィル】

かねむら・みく 2002年９月10日生まれ、埼玉県出身。二期生としてグループをけん引する一方、カメラや音楽、アートなども愛し、活動する。９月17日発売の15thシングル『お願いバッハ！』では同期の小坂菜緒とWセンターを務める。



【下田衣珠季さんプロフィル】

しもだ・いずき 2006年12月26日生まれ、千葉県出身。2025年3月、日向坂46の五期生としてグループに加入。