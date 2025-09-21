DeNA¡¢¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡ÙdianaÄÌ»»150¾¡Ã£À®¤òµÇ°¤·¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µÇ°¥±¡¼¥¤òÂ£Äè
¡¡DeNA¤Ï21Æü¡¢4²óÎ¢½ªÎ»»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤¬ÄÌ»»150¾¡Ã£À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êµÇ°¥±¡¼¥¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù150¾¡Ã£À®¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¾Ð´é¤Ç¸ß¤¤¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦³§¤µ¤Þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤·¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢§ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØHisense ¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î150¾¡Ã£À®¤Ï¡¢»ä¤¿¤Ádiana¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡ÈAlways Full Swing¡É¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Èdiana¤Ø¤´À¼±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×