秋の関東高校野球県予選は２１日に３回戦残り２試合が行われ、ベスト８が出揃いました。

小倉クラッチ・スタジアムの第１試合はシードの前橋商業と夏準優勝・前橋育英の同地区対決です。

前商先発の浜崎は、ストレートを軸に打たせて取るピッチング。５回を無失点に抑えます。一方、育英の先発はエース・塚越、低めに変化球を集め、こちらも６回無失点と好投。スコアボードにゼロが並びます。

試合が動いたのは６回裏、前商はこの回からエースの林をマウンドに送ります。育英、打席には、４番菊池。インコースの変化球をとらえました。ライトスタンドに飛び込むソロホームラン、４番の一振りで育英が１点を先制します。

１点を追う前商は直後の７回表、１塁３塁のチャンスを作り、１番関口。鋭い打球が三遊間を抜けていきます。前商、すぐさま同点に追いつきます。つづく２番大澤は、ライト線を破るタイムリー。２対１と勝ち越します。さらに３番林は左中間を深々と破る２点タイムリーツーベース。上位打線の３連打でこの回一挙４点を挙げ、試合をひっくり返します。

勢いに乗る前商は９回表、２番大澤のタイムリーツーベースなどで３点を追加、７対１と突き放します。あとがない育英は９回裏、ヒット２本で２塁３塁と反撃のチャンスを作り、打席には９番関口。初球を振り抜いた打球は、センターの頭上を破るツーベースヒット、３連打でまず２点を返します。さらに３番・新井のタイムリーヒットなどで２点を返し、７対５と２点差まで詰め寄ります。

なおも、２アウト３塁。ホームランが出れば同点という場面で打席には５番途中出場の服部。打球はライトへの大きなあたり。しかしスタンドには届かず、試合終了。前橋商業が前橋育英との同地区対決を制し、ベスト８進出を決めました。

第２試合は初回から一挙３点を挙げた高経大附属が７対３で館林に勝利しました。２１日で３回戦が終了。８校が勝ち上がりました。なお、準々決勝は今月２７日と２８日に小倉クラッチ・スタジアムで行われます。