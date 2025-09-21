“オープンマリッジ”宣言のヒカル、インスタ投稿を“ほぼ”削除「逆に心配になってきたな...」「どうしたんやろ」
YouTuberのヒカルが21日までに、自身のインスタグラムの投稿を削除した。ヒカルをめぐっては、14日に自身のYouTubeで今年5月に結婚した実業家の「進撃のノア」との関係について「僕たちは“オープンマリッジ”として生きていきます」と宣言し、大きな反響を呼んでいた。
【写真】圧巻の美しさ！プールサイドで赤ビキニを披露した進撃のノア
ヒカルは夫婦2人で登場した動画で「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」とオープンマリッジについて説明し、「これを僕たちは今後、掲げて夫婦生活を続けていきます。安心してください。離婚ではないです」と語った。この発表は大きな反響を呼んでおり、ヒカルのYouTubeチャンネルの登録者は当該動画公開前の507万人から485万人とおよそ22万人もの減少が確認された（数字は21日午後19時半のもの）。
21日午後7時半の時点で、ヒカルのインスタグラムの投稿はほとんとが削除され、「投稿はまだありません」と表示されている。この状況にSNS上では「ここまでくると、逆に心配になってきたな...」「どうしたんやろ」「自分の価値観貫いて欲しかった」との声が相次いでいる。
