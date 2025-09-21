あ〜ちゃん、Perfume“活動休止”発表後初インスタ更新 メッセージに感謝「伝わっていて本当に嬉しかった」
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが21日、自身のインスタグラムを更新。メジャーデビュー20周年に対するファンからのメッセージに感謝を伝えた。
【写真】個性的な衣装も可愛い！”絆”を感じる瞬間を明かしたPerfumeの撮りおろしショット！
Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち)は同日、公式サイトで2025年をもってコールドスリープ（活動休止）することを発表しており、発表後、初めてインスタグラムを更新した。あ〜ちゃんは「メジャーデビュー20周年記念日、おめでとう〜!!たくさんのおめでとうメールありがとう!!」と感謝をつづった。
「そして私たちの未来を、人生を、優しく受け止めて背中を押してくれるたくさんのメッセージ、ありがとう。そのメッセージの数々をみてたら『あぁ、25年間まちがってなかったなぁ、信じてやってきてよかった、繋がってるんだなぁ』と思いました。とても勇気のいる言葉の数々だったけど、3人の心からの言葉を紡いで表現してみて本当によかったです。伝わっていて本当に嬉しかった」と振り返った。
続けて「明日、明後日はついに東京ドームライブ!!このライブがコールドスリープ前、最後のライブになります。どの時代に出会った方でもきっと楽しんでもらえると思う!!まじ最っ高に楽しもっ!!!はじけよ!!!!私らだけで貸切のDOME」と意気込み。
「ゆかちゃん のっち“この瞬間”に私を隣に選んでくれてありがとう」と結んだ。
【写真】個性的な衣装も可愛い！”絆”を感じる瞬間を明かしたPerfumeの撮りおろしショット！
Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち)は同日、公式サイトで2025年をもってコールドスリープ（活動休止）することを発表しており、発表後、初めてインスタグラムを更新した。あ〜ちゃんは「メジャーデビュー20周年記念日、おめでとう〜!!たくさんのおめでとうメールありがとう!!」と感謝をつづった。
続けて「明日、明後日はついに東京ドームライブ!!このライブがコールドスリープ前、最後のライブになります。どの時代に出会った方でもきっと楽しんでもらえると思う!!まじ最っ高に楽しもっ!!!はじけよ!!!!私らだけで貸切のDOME」と意気込み。
「ゆかちゃん のっち“この瞬間”に私を隣に選んでくれてありがとう」と結んだ。