第１００回東大阪市民親睦ソフトボール大会（読売センター瓢箪山協賛）一般の部の準決勝と決勝が２１日、大阪・東大阪市立縄手中学校グラウンドで行われた。決勝はＫ−Ｕｎｉｔｅｄが２０ー０で石切連合を下し、初優勝。準決勝では連覇を狙った縄手南に完勝し、勢いそのまま決勝では初回だけで１７点を奪い、圧倒した。１９７５年から始まり５０年。春と秋の開催を重ね、Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄが１００代目王者に輝いた。

止まらなかった。Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄは初回から連打に連打を重ね、２本の本塁打を含む１７得点。早々に試合を決めた。田中聖二監督（５３）は「決勝は嘘のような打線だった。歴史ある大会に名前を残せて良かった」と満足げ。北宮小、加納小のＰＴＡ連合チームで創部１０年。昨年、花園パワフルズのメンバーも加入し力をつけ、初優勝につなげた。対する石切連合は、準決勝で神田ソフトボール同好会との１点差の好ゲームを制して決勝に駒を進めたが、Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄ打線の前に敗れた。

１９７５年の第１回大会では選手兼監督として出場し、初代王者に輝いた筒井公明理事長（８４）は「よく１００回も続いたな」と感慨深げ。役員の入れ替わりなど、大会運営に苦労した５０年。それでも「若い世代もソフトボールに親しんでくれたら」という思いでここまで続けてきた。若い世代に受け継がれ、伝統の大会はこれからも続いていく。

◆東大阪市民親睦ソフトボール大会

一般の部

▽準決勝

Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄ ５−１ 縄手南

石切連合 ３−２ 神田ソフトボール同好会

▽決勝

Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄ ２０−０ 石切連合