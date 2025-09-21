タレントの長嶋一茂が２１日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、８月放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日 緊急！特殊詐欺２時間ＳＰ」出演の際、収録中に怒りをあらわにして途中退席、大騒動になった一幕の理由を明かした。

この日は共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一とともに「ゲンバ反省会第２弾・ネットニュース編」を開催。過去４０回の放送で１８０件以上ネットニュースになったという３人の問題発言を振り返った。

一茂の炎上案件として「ザワつく！ＳＰ」のクイズ中に「俺、帰るよ！ 俺は帰る！ 俺は本当、帰る！」と絶叫するとピンマイクを外して一旦、スタジオを後に。しばらくしてスタジオに戻った一件について聞かれると「あれはね。２時間特番だったんですよ。２時間かと。どこかで帰ろうかなって２日くらい前に決めてたんですよ。どこかで何かあったら、すぐ帰ってやろうって思ってて、ずっと機（会）を俺の中で狙ってたの」と明かした一茂。

「そしたらサバンナの高橋（茂雄）が俺の答えに文句かなんか言い出して。『合ってんじゃねえか、それは』とか言って、そうだ、ここで帰ろうと思って、俺、帰るって」と続けると「もう大体、俺の中で１時間半は（番組に）出たなって。別に２時間番組、全部いる必要ないじゃん」と言い放った。

これには濱家が「いや、いる必要ありますよ」と反論も一茂は「だから、１時間半出たからもういいかなって。あとは２人（高嶋ちさ子と石原良純）でやってくれって」と悪びれずにコメント。「前室のモニターで見てて、３人でちゃんと楽しくやってくれるかなと思ったら、やってなかったから戻った。そうしたら高橋が急にも泣き出したの。『帰ってきてくれたのがうれしくて』って。でも、翌週も収録があって高橋に会ったら『あれ（泣いたの）は演技だ』って言い出して。それで『てめえ、ふざけんな！ コノヤロー』って」と裏側を明かしていた。