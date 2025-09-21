おしゃべり？　無口？（※生成AIで作成）

写真拡大 (全4枚)

　お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。

　X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「おしゃべり派」か「無口派」どちらかを調査した。

おしゃべり？　無口？（※生成AIで作成）

　アンケート結果は、138票の回答があり、「おしゃべり派」が55パーセント、「無口派」が45パーセントで、「おしゃべり派」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

　おしゃべり派からは、「話しだすと止まらない」という声が多く聞かれたほか、「相手によってはおしゃべりになる」という人もいた。

「ちゃんと話も聞く。けど、しゃべるときは『1分でどれだけ文字数詰め込むん？』てくらいしゃべる」

「おしゃべり派。ずっとしゃべっていたいけど、人間関係うまくやっていくために相手のターンも作って一応聞く」

「エンジンがかかるとおしゃべりになる、高校の学祭で着る、サッカーユニ風クラTの背中の文字は『ナチュラルメガホン』だった」

「おしゃべりです。相手にもよりますが、親しい人とはずっと話しちゃいます」

　無口派を選んだ人にも、「無口派です。が、2人だとめっちゃしゃべります。3人以上やとみんなに任せてしまい、ニコニコしてるだけになりますね」と、人数によってどちらか変わるという人もいた。

　無口ゆえか、無口派の人からのメッセージは少なめで、「なにをしゃべったらいいかわからへん」という本音も寄せられた。

　とんずは花妃親子の会話が気になるようで、「相手によって変わる人はけっこうおるよね。花妃とお母ちゃんが共存してるとことか見てみたい」と漏らした。

　そんなとんずの疑問に答える形で、「うちらはそんなしゃべらんよ。マシンガントークではないと思う」とおしゃべり親子といった雰囲気ではないと否定する花妃。ただ、母親と自身のことを「うちら」と表現するあたり、仲は良いようだ。

　おしゃべり派がわずかに多かった結果を見ると、親しい人など話しやすい環境では誰しもおしゃべりになりがちなのかもしれない。

※ラジオ関西『Clip火曜日』2025年9月2日放送回より

はるかぜに告ぐのとんず（左）、花妃（右）