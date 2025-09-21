¥Î¥Ö¡¡½Ð±éÀ¼Í¥¤¬¡È°úÂàÀë¸À¡É¤â¡ÄÂÌ¡¹¤³¤Í¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¡×¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡Î¾¼êÎ¾Â¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¤Æ¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿À¼Í¥¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Î¡È°úÂà¡É¤òÀë¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤ÏÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂè2²ó½÷»Ò300mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï¥Ó¥ê¤ÏÂ¨Ã¦Íî¤È¤Ê¤ë12¿Í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢À¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤¿4¿Í¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAYA¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤é¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î¶âÅÄÊþ»Ò¤âÂè1²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ»²Àï¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¡ÖÁ°²ó1¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¾¡¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ°úÂà³Ð¸ç¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¡È°úÂà¡É¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÂè1¥ì¡¼¥¹¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡Ä¤â¤¦ËÜÅö¡ÄÂ®¤¤¤Î¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡£¥Þ¥¸¤ß¤ó¤ÊÂ®¤¤¤è¡ÄÂ®¤¤¡Ä¡×¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤À¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö·è¾¡¹Ô¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡È°úÂà¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨?¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤â¡Ä¤¨?¡×¤È¹²¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ä¥À¥ä¥À¥ä¥À¥ä¥À!¡×¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÆ¤ÓÅÝ¤ì¤³¤ß¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¤Æ¡Ö¥ä¥À¥ä¥À¥ä¥À¡×¤È»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤òVTR¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¡×¤È°ì¸À¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¶âÅÄÊþ»Ò¡¢µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó°úÂà¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¡Ö°úÂà¤Ê¤ó?¡×¤ÈÂç¸ç¤ä¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î2¿Í¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö°úÂà¤Ç¤¹¡×¤È°ì¿ÍÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£