タレントの林家ペー（83）が21日夜、寄席に出演するため、東京・浅草の浅草演芸ホールに到着した。妻の林家パー子も付き添った。

夫妻でおなじみのピンクコーデ。

ペーは白いシャツにピンクのズボン姿でピンクのスーツケースを引き、パー子はピンクのナイトキャップをかぶって手にはピンクのカメラを手にしていた。

ペーは報道陣の取材に「舞台衣装が1枚だけ無事だった。それでスタートできるのは幸せなんです。今は」と噛みしめるように語った。夫婦で四六時中撮っている写真は「半分アウト。水浸しでね」と説明。弟弟子の林家たい平が「チャリティーの会をやろうって言ってくれていて恐縮です。近所の人たちもみんな応援してくれて…。俺さっきまでパジャマだったんだよ」と感謝も口に。師匠の初代林家三平さん宅に行くと、スーツケースに衣装を詰めてくれたという。また、笑福亭鶴瓶からもお見舞いの電話があったことも明かした。煙を吸い、救急搬送されたパー子は記者に「元気でよかった」と声を掛けられると「体は元気ですよ」と答えた。

その後、「余談」と書かれたピンクのシャツとピンクのズボンの衣装に着替えて舞台に上がったペー。19日に自宅で火災が発生してから2日で、この日が初めての仕事となった。観客に「三平師匠の法事に出席していた時に家が火事になったと電話があって」と経緯を説明。この日の衣装が火事で唯一残った衣装だとし「ここに焼け焦げた跡があるでしょ？」と右肩のあたりを客席に向けた。また、出火原因について「パー子は仏壇にチャッカマンで火をつけたら引火したと言っていたのですが、実は違いましてね。実際は仏壇の隣の古いソケットの間のコードが漏電してセカンド、いや違ったショートしたみたいで」とギャグを交えて説明した。

火元はペーとパー子夫妻の自宅。パー子を含む3人が負傷し、パー子は病院へ搬送された。愛猫4匹も火災に巻き込まれて死んでしまった。

ペーは20日には自身のXで「同マンション、消防署、警視庁、病院関係各位の皆さんに多大なるご迷惑をおかけ致し、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪していた。