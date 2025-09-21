¡Ú¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡õ¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡Û¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬·»ËåÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡ª¡¡¸Íºêµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡ª¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ï¹ë²÷¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡ª
Ãæ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¦G¶¡£
¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°1°Ì¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉü³è¤Î½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡£
Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2Ãå¤Ë·»¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤¬ÆþÀþ¤·¡¢JRAÊ¿ÃÏ½Å¾Þ½é¤Î·»Ëå¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºå¿À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥ê¥¥ó¥°¡£
¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ä¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Å¨¤ò¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ï¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëJRA½Å¾Þ150¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£