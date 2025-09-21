Hey! Say! JUMP山田涼介、初のソロラジオレギュラー番組がスタート！11月から『オールナイトニッポンPremium』を担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ニッポン放送にて自身初となるソロラジオレギュラー番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』をスタートさせることが発表された。11月8日より、毎週土曜日19時～21時に放送される。

■内容も盛りだくさんに、週末のご褒美時間をリスナーに届ける番組に

2025年4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッポン』に挑んだ山田涼介。12年ぶりとなるソロ活動についてや、所属グループへの想いを語ったほか、ソロ楽曲からグループ楽曲まで本人選曲でオンエアし、反響を呼んだ。

特別番組終了後、「またこのチームで集まりたい」と語り合った山田涼介と番組スタッフの念願が叶い、今回のレギュラー番組がスタートすることに。近況トークあり、リスナーとの交流あり、企画コーナーあり…と内容盛りだくさんでお送りする予定。土曜日の夜、笑ってゆったり過ごす、週末のご褒美時間をリスナーに届ける。

『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、2025年11月から2026年3月の5ヵ月間限定のレギュラー番組で、毎週土曜日19時～21時にオンエアされる。初回放送は11月8日となるので、ぜひお聴き逃しなく。

■番組情報

ニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』

11/08（土）放送スタート

毎週土曜日19:00～21:00

■関連リンク

オールナイトニッポン.com

https://www.allnightnippon.com/

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15