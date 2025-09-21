39歳の“美魔女”レスラーが、彫刻のようなバキバキ腹筋を披露。不断の努力の賜物と言える圧巻ボディに、多くの賞賛コメントが送られている。

WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが20日、自身のX（旧Twitter）を更新。トレーニング後とみられる最新の自撮りショットを公開し、話題となっている。

トレーニングウェア姿から覗くバキバキの腹筋は見事に6つに割れており、二の腕の筋肉も見事な盛り上がり。膝の負傷を庇いながらの出場が続いているが、39歳となった今でも圧巻の肉体は健在だ。

最新のWWEストーリーでは犬猿の仲だったアレクサ・ブリスとタッグを組み、WWE女子タッグ王座を戴冠するなど新境地を開拓。高慢なキャラクターゆえブーイングを浴びることも少なくないが、アレクサとの“大御所ツンデレタッグ”が徐々にファンにも浸透しつつあり、日本時間20日のWWE「SMAC DAWN」でも、チェルシー・グリーン＆アルバ・ファイア組を相手に危なげなく勝利し、タイトル防衛に成功している。

投稿にはファンから「努力の証だ」「怪我から復帰後、あなた以上に一生懸命ハードワークしている人を私は知らない」「火を吹くような体型だ」「いつまでも美しい女王」といったコメントが寄せられていた。

