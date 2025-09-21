BUDDiiS、ソニー・ミュージックレーベルズと契約。春には全国ホールツアー開催
BUDDiiSが、本日開催した横浜アリーナ公演にて2大重大発表を解禁した。
グループ史上最大規模のアリーナツアーを開催している中、本日行われた横浜アリーナ公演のアンコールにて最初に解禁されたのは「ソニー・ミュージックレーベルズとの契約」の発表。2026年よりソニー・ミュージックレーベルズとタッグを組み、グループの勢いを更に加速させることをバディ(ファンの呼称)に約束するものだ。
2つ目に解禁されたのは、2026年春の全国ホールツアーの開催。約2年ぶりとなる全国を廻るホールツアーは、北海道・宮城・千葉・神奈川・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福岡の9都市での開催となる。
2026年春の全国ホールツアー
【千葉】
2月27日(金) 市川市文化会館
【愛知】
3月1日(日) 愛知県芸術劇場
【宮城】
3月22日(日) 東京エレクトロンホール宮城
【滋賀】
3月28日(土) びわ湖ホール 大ホール
【大阪】
3月29日(日) フェスティバルホール
【北海道】
4月12日(日) カナモトホール
【神奈川】
4月29日(水祝) パシフィコ横浜国立大ホール
【福岡】
5月2日(土) 福岡サンパレス
【兵庫】
5月4日(月祝) 神戸国際会館こくさいホール
関連リンク
◆BUDDiiS オフィシャルサイト
◆BUDDiiS オフィシャルX
◆BUDDiiS オフィシャルInstagram
◆BUDDiiS オフィシャルTikTok