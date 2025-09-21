BUDDiiSが、本日開催した横浜アリーナ公演にて2大重大発表を解禁した。

グループ史上最大規模のアリーナツアーを開催している中、本日行われた横浜アリーナ公演のアンコールにて最初に解禁されたのは「ソニー・ミュージックレーベルズとの契約」の発表。2026年よりソニー・ミュージックレーベルズとタッグを組み、グループの勢いを更に加速させることをバディ(ファンの呼称)に約束するものだ。

2つ目に解禁されたのは、2026年春の全国ホールツアーの開催。約2年ぶりとなる全国を廻るホールツアーは、北海道・宮城・千葉・神奈川・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福岡の9都市での開催となる。

2026年春の全国ホールツアー

【千葉】

2月27日(金) 市川市文化会館

【愛知】

3月1日(日) 愛知県芸術劇場

【宮城】

3月22日(日) 東京エレクトロンホール宮城

【滋賀】

3月28日(土) びわ湖ホール 大ホール

【大阪】

3月29日(日) フェスティバルホール

【北海道】

4月12日(日) カナモトホール

【神奈川】

4月29日(水祝) パシフィコ横浜国立大ホール

【福岡】

5月2日(土) 福岡サンパレス

【兵庫】

5月4日(月祝) 神戸国際会館こくさいホール