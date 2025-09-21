河井克行元法相が２１日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。候補者が出そろった自民党総裁選（２２日告示、１０日４日投開票）についてコメントした。

自民党総裁には誰がいいか？と聞かれた河井氏は、自身が参院選を巡る大規模買収事件で有罪判決を受けたことを踏まえ、「今の私の立場で『この人がいい』と言うと、傷をつけてしまう。ちょっと名前を言うのは控えたいんですけど」とちゅうちょした。

それでも返答を求める声が共演者から相次ぐと、「具体的な名前は言えないんですけど、強いて言えば滝川クリステルのファーストレディーは見てみたいかなと」と吐露した。

進行役の野村明大アナが「ほぼ言っちゃってますよね？」とツッコむと、河井氏は「言ってない」とはねつけた。

改めてＭＣの黒木千晶アナが「理由は？」と聞くと、河井氏は「滝川クリステルの？」と再びはぐらかし、「だってね、日本語はもちろんおできになるけど、英語もフランス語もペラペラでしょ。だからやっぱりさ、日本の国際社会での存在感というのは首相も大事だけど、やはりファーストレディーですよ。そこでやっぱり、世界に通用する人がファーストレディーだったら、おもしろいかなって思うんですけど」と私見。

これを聞いた門田隆将氏は「そのダンナは大丈夫なんですか？」と核心をついたが、河井氏は「今、ファーストレディーの話をしてますんで」と苦笑するのみだった。