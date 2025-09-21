【ユニクロのブルー】がおしゃれ！ 40・50代の1軍候補♡「こなれトップス」

40・50代のコーデに爽やかさと、知的な印象を与えてくれそうな「ブルートップス」。ベーシックカラーに合わせやすいのが魅力です。今回は【ユニクロ】から、シンプルで着まわしやすく大人に似合うブルーのシャツとセーターを紹介します。こなれた印象をプラスでき、これからの季節の1軍として活躍してくれるかも。

羽織るだけでクリーンな印象をプラス

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

短め丈でトレンド感があり、絶妙なブルーが映える「オックスフォードシャツ」。コーデに取り入れるだけで、清涼感やきちんと感をプラスできそう。ゆったりと着こなしやすく、リラックスした休日コーデにもおすすめ。黒やグレーのボトムスと合わせると、全体を大人っぽく引き締めつつ爽やかさをプラスできそう。

きれいめもカジュアルもこなす優秀ニット

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

発色のきれいなアイスブルーが目を引くセーター。一枚で着てもレイヤードでも、色味でさりげない存在感を演出できそうです。スウェットシャツのようなデザインで着まわしやすく、大人コーデにも取り入れやすいはず。@shocogram__さんによると「柔らかい手触りでとにかく着心地◎」なのだとか。

